Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati: "Ancora tanto amore, ma..."

Romeo Beckham e Mia Regan, storia al capolinea: l'annuncio social

Alcuni insider avevano rivelato al Mirror: "Romeo e Mia hanno avuto un litigio… non stanno insieme al momento. Abitavano insieme, ma a quanto pare Mia si è trasferita dalla casa che condividevano e si è stabilita dai i suoi genitori". Già nel 2022 la coppia (che stava insieme dal 2019) ha vissuto un momento di crisi, ma ora sembra che la separazione sia definitiva. La modella ha pubblicato sui social una foto in cui si vedono lei e Romeo degustare un gelato. Mia ha commentato lo scatto scrivendo: "Questo è Romeo, siamo cresciuti insieme da quando avevamo 16 anni! L’amore prende forme e percorsi diversi man mano che maturi. Dopo 5 anni ci siamo friendzonati, eheh". Subito dopo anche il figlio di David Beckham ha condiviso un post con una foto di coppia, a commento della quale ha scritto: "Io e Mooch (soprannome di Mia, ndr) ci siamo separati dopo 5 anni di amore, abbiamo ancora tanto amore e rispetto l’una per l’altro, abbiamo ancora una forte amicizia e l’avremo sempre".