FANTACUP, chi scambiare durante la sosta: tutti i consigli

La sofferenza dei fantallenatori sta per terminare, con l'ultimo fine settimana di sosta nazionali quasi in archivio, ci si avvia verso la ripresa della Serie A . Questo è anche il momento migliore per cercare di migliorare le rose a disposizione e riprendere il Fantacalcio® con il piede giusto. Il primo scorcio di campionato ha già messo in luce diversi giocatori, che si sono distinti a suon di ottime prestazioni e gol. Ma siamo sicuri che siano delle garanzie sulle quali puntare? Vediamo 5 calciatori da scambiare per aiutarvi ad avere successo su FANTACUP , il gioco targato Tuttosport .

FANTACUP, 5 giocatori da scambiare

Nico Gonzalez (Juventus) - Arrivato dalla Fiorentina negli ultimi giorni del calciomercato estivo, l'esterno d'attacco dei bianconeri è ancora in una fase di rodaggio. Tenendo conto che la Vecchia Signora sarà impegnata su tre competizioni, l'argentino potrebbe essere impiegato più in Champions che in campionato. Consci della considerazione della quale gode il giocatore dopo l'ultima stagione in maglia viola, potrebbe essere una pedina importante da scambiare, avendo anche un'alta valutazione. Occhio anche agli infortuni, con il classe '98 che si è già fermato ai box a causa di un problema muscolare riscontrato durante gli impegni con la nazionale.

Lazar Samardzic (Atalanta) - L'ex Udinese è stato il colpo a centrocampo con il quale l'Atalanta si era cautelata nell'attesa di cedere Koopmeiners alla Juventus e dopo aver visto sfumare O'Riley del Celtic. Arrivato con le stimmate del titolare, si è visto scalzare da un altro neoacquisto, Marco Brescianini. Il rendimento dell'ex Frosinone è stato altissimo, tanto da fugare qualsiasi dubbio nelle idee di gioco di Gasperini. Anche la Dea sarà impegnata su più fronti, e c'è la possibilità che il centrocampista serbo possa essere impegnato poco in Serie A. Consigliato per un scambio solo con un calciatore di fascia medio-alta.

Matteo Politano (Napoli) - Da certezza dello scudetto a panchinaro di lusso? Le possibilità sono alta di vedere l'esterno essere un subentrante di alto livello. L'arrivo di Neres ha alzato le quotazioni rispetto questa possibilità. L'esborso per il portoghese è stato importante ed è stato voluto fortemente da Antonio Conte. Questo lascia immaginare che il posto da titolare possa essere il suo. Si potrebbe approfittare della considerazione che gode grazie al rendimento delle scorse stagioni, scambiandolo con un giocatore che garantisca una titolarità sicura.

Ruslan Malinovskyi (Genoa) - Centrocampista dal bonus facile, con i piedi buoni e una quasi sentenza sui calci piazzati. Ma, quest'anno, l'aria potrebbe essere cambiata. Con l'arrivo di Fabio Miretti, l'ex Atalanta vede insidiare il suo posto sia dall'ex Juve che da Messias. Visto il suo rendimento tra alti e bassi della scorsa stagione, che però lo fa godere di una buona considerazione da parte dei fantallenatori, è una buona pedina da scambiare.

Nikola Krstovic (Lecce) - Nello scorso campionato si è presentato al meglio nel calcio che conta. Gol e ottime prestazioni lo hanno fatto entrare di diritto nel cuore dei fantallenatori che hanno trovato in lui un colpo low cost dal grande rendimento. Quest'anno i giallorossi hanno preso anche lo svincolato Rebic, che conta una grande esperienza in Serie A. Difficile immaginare che l'ex Milan e Fiorentina sia arrivato in Puglia per fare la panchina. Il posto del giocatore montenegrino è in forte dubbio. Se c'è la possibilità, da scambiare subito prima della ripresa del campionato.

FANTACUP, il punto sugli infortunati

Nonostante la sosta per le nazionali, il bollettino degli infortunati è cresciuto a dismisura. Si registrano rassicurazioni sulle condizioni di Nico Gonzalez, con il suo acciacco che sembra essere meno grave del previsto. Dovrebbe essere in panchina già contro l'Empoli. Sul fronte Genoa, Miretti ha accusato un nuovo problema muscolare, nello specifico un'elongazione alla coscia. Per lui circa due settimane di stop. Anche il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini si è fermato durante la preparazione per la sfida tra Italia e Israele, che salterà sicuramente. Ancora non sono chiari i tempi di recupero, in forte dubbio per la partita con il Genoa.