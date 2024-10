Social Football Summit celebra le eccellenze nella football industry

Le categorie dell’edizione 2024 sono:

1. Female Leadership in Football - Emanuela Perinetti: premio alla professionista femminile under 35 distintasi per leadership e competenza. Questo premio è dedicato alla memoria di Emanuela Perinetti, amica e collaboratrice di SFS e professionista riconosciuta nel mondo del calcio.

2. Campaign of the Year: la campagna di marketing calcistico che ha avuto il maggiore impatto e successo nell'ultimo anno.

3. Football Tech Award: riconoscimento all'innovazione tecnologica che ha trasformato il modo in cui si gioca, si gestisce o si vive il calcio.

4. Top Manager of The Year: riconoscimento al manager che ha dimostrato eccezionali capacità di leadership e gestione durante la stagione calcistica.

5. Best Marketing and Sponsor Activation: migliore attivazione di marketing e sponsorizzazione, onorando la campagna di marketing più creativa ed efficace nel calcio.

6. Best Digital and Social Media Team - Club: riconoscimento al team che ha eccelso nella gestione delle piattaforme digitali e social media per un club calcistico.

7. Leader in Social Responsibility and Impact: riconoscimento per il leader nell'impatto sociale e responsabilità, premiando l'individuo o l'organizzazione che ha avuto un impatto significativo sulla società attraverso il calcio.

8. Extra Time Award: celebrazione della start-up vincitrice della competizione SFS Extra Time per le sue idee innovative nel calcio.

9. Media or Broadcast of the Year: riconoscimento alla miglior copertura mediatica o trasmissione calcistica dell'anno.

10. Best Football Community: riconoscimento alla community che ha dimostrato un forte spirito di unità e passione per il calcio.

11. Best Content Creator: celebrazione del creatore di contenuti che ha prodotto il materiale più coinvolgente e influente nel mondo del calcio.

12. Journalist of the Year: premio al giornalista che ha fornito la miglior copertura e analisi del calcio nell'ultimo anno.