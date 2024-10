Marchisio, l’emozionante messaggio social per Iniesta è virale: "Per sempre”

Andres Iniesta e Claudio Marchisio non hanno mai nascosto una profonda stima reciproca che li ha sempre legati. Da rivali in campo. E infatti proprio lo spagnolo, che oggi ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato, aveva omaggiato l'ex centrocampista della Juventus al momento del suo ritiro cinque anni fa. “Mi è piaciuto vederti giocare, ma ancor più competere contro di te. Oggi il calcio è un po’ meno calcio. Grazie di cuore per tutto” aveva scritto Iniesta su Instagram per il Principino, che aveva risposto: “È stato un onore poterti sfidare! Sei stato per me un esempio da ammirare ogni giorno”. Non solo, anni fa, sul suo profilo Instagram, Marchisio ha anche pubblicato una foto su Instagram che lo ritraeva in spiagga con lo spagnolo e con il messaggio: "Vecchi ricordi, con il migliore. Il calcio di Iniesta è l'ottava meraviglia del mondo".