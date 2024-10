"Tuchel? Stiamo danneggiando noi stessi": Inghilterra uber alles

Ora è ufficiale: l’Inghilterra ripartirà da Thomas Tuchel. A tre mesi dalla fine dell’era Southgate la Football Association, che nelle ultime settimane era finita nel mirino di critica e tifosi con l’accusa di immobilismo per non aver ancora deciso a chi affidare la guida della nazionale, alla fine ha puntato tutto sul cinquantunenne tecnico di Krumbach. Un contratto di un anno e mezzo con partenza dal prossimo 1° gennaio è quello richiesto e ottenuto dall’ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco. Una durata non casuale, che punta per ora solamente al Mondiale che si terrà nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, e che è poi il vero grande obiettivo condiviso da tecnico e Federazione, come lo stesso Tuchel ha ammesso parlando per la prima volta da ct in pectore dei Tre Leoni: «Sono molto emozionato e onorato e farò di tutto per garantire la qualificazione ai Mondiali come prima cosa, per poi cercare di ottenere una seconda stella da mettere sulla nostra maglia».