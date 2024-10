Bonucci allenatore: è ufficiale. Quale esame ha superato, quali squadre può guidare

Da calciatore ad allenatore in pochi mesi. Leonardo Bonucci, insieme ad altri 40 candidati, è diventato ufficialmente un tecnico. L'ex difensore della Juventus, infatti, ha superato l'esame del corso per allenatori Uefa B, un traguardo che lo abilita "alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. dunque di poter guidare le squadre giovanili". In attesa ovviamente dei prossimi passi, il patentino Uefa A e poi quello Uefa Pro, con quest'ultimo che gli permetterebbe di allenare qualsiasi compagine senza alcun tipo di restrizione.

Bonucci allenatore, e quel sogno Juve... Bonucci non ha mai nascosto la sua volontà di diventare un allenatore di calcio. Già nel dicembre del 2023, sognava di diventare un trainer, ed in particolare di sedere sulla panchina della Juve. Lo ammise a Sky Sport nel giorno del ritiro di Giorgio Chiellini dal calcio giocato, sottolineando come il suo desiderio fosse quello di ricucire nel club bianconero la coppia con l'ex compagno, chi da dirigente e chi da tecnico.

Una volontà ferrea quella di tornare a Torino, sponda bianconera, stavolta da allenatore, e rimarcata anche la scorsa estate: "Forse il mio percorso alla Juventus non è ancora terminato perché quando penso a voler fare l’allenatore penso a quella panchina lì", dichiarò al BSMT. I tempi non sono ancora maturi, mancano ancora due step da un punto di vista formativo. Intanto, però, ha mosso i primi passi per tornare in bianconero, stavolta in altre vesti. Bonucci non è l'unico ex calciatore ad aver conseguito questo traguardo...

