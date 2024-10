Zeman, nuovo ricovero a Pescara: le condizioni di salute

Nella notte di martedì 16 ottobre, Zdenek Zeman, allenatore boemo di 77 anni, ha accusato un malore nella sua abitazione di Roma. Immediatamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza alla clinica Pierangeli di Pescara, dove è stato preso in cura dal suo cardiologo di fiducia, il dottor Stefano Guarracini. Nonostante il momento di apprensione, la situazione sembra essere sotto controllo e l’ex allenatore del Pescara non è attualmente in pericolo di vita.