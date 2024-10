Pallone d'Oro: come viene fatto, le dimensioni e il valore economico

Nonostante il supporto per altri candidati come Rodri del Manchester City, il 24enne appare imbattibile. L'ambito premio però, se da un lato ha un immenso valore simbolico per il calciatore che lo riceve, dall'altro ha uno scarso valore materiale, tenendo in considerazione di cosa è fatto.

Pallone d'oro, come viene creato

Il Pallone d'Oro, realizzato interamente a mano dalla celebre casa di gioielli francese Mellerio dits Meller, la più antica azienda familiare in Europa fondata nel 1613, è il risultato di un meticoloso processo artigianale. Il trofeo prende forma a partire da due semisfere cave di ottone, che vengono saldate per creare la struttura di un pallone da calcio. Successivamente, gli artigiani tracciano le linee degli esagoni sulla superficie esterna, conferendo al trofeo il suo classico aspetto "a pentagoni". Una volta completata questa fase, la sfera viene immersa nell'oro per la placcatura e incisa con il logo ufficiale del Pallone d'Oro. La base del trofeo è realizzata con cristalli di pirite, aggiungendo così un tocco distintivo, dando l'impressione che il pallone sia posato su una roccia, esaltandone così ulteriormente il valore simbolico...