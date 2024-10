Gravina è nei guai? Ecco cosa succede a Roma

Ma quindi Gravina è nei guai? Se lo stanno chiedendo tutti, in seguito alla notizia della richiesta di sequestro di 140mila euro da parte del pubblico ministero che sta indagando sul caso dell'autoriciclaggio che vede coinvolto il presidente della Federcalcio. La vicenda è di qualche mese fa. Gravina venne sospetto di non aver gestito con trasparenza la cessione dei diritti tv della Lega Pro di cui, era presidente dal 2015 al 2018. In particolare, l'ipotesi degli inquirenti è quella che Gravina abbia ricevuto una tangente mascherata da caparra per l'acquisto di libri antichi (di cui Gravina è collezionista) da parte di chi, poi, si era aggiudicato i diritti.