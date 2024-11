Da Inzaghi a Guardiola: la classifica degli allenatori più pagati, primo un ex Inter!

Spesso nel mondo del calcio si parla di numeri e guadagni dei calciatori. Stipendi faraonici in certi casi, soprattutto da quando nel mercato si è intromessa l'Arabia Saudita, che piano piano si stanno facendo largo anche tra gli allenatori. Proprio per questo motivo Front Office Sports ha voluto stilare una speciale classifica con i 17 tecnici più pagati al mondo in cui figura anche Simone Inzaghi tra quelli di Serie A, Luciano Spalletti e Montella gli allenatori in nazionale. Andiamo a scoprire quanto guadagnano.

17. Vincenzo Montella Il ct della Turchia ha partecipato agli ultimi Europei in estate e sta guidando la nazionale alla ricerca dei migliori risultati in carriera e nella storia turca. In particolare sta dimostrando di saper lavorare bene con i giovani talenti come Guler e Yildiz. Il suo stipendio è di 1 milione e 700mila euro. 16. Luciano Spalletti Dopo lo scudetto con il Napoli e l'anno sabbatico, ha deciso di prendersi carico della nazionale italiana. Gli europei non si sono chiusi nel migliore dei modi, ma da settembre è ripartito alla grande con l'obiettivo di riportare gli azzurri ai Mondiali. Il suo stipendio è di 2 milioni e 800mila euro.

15. Ronald Koeman Un'esperienza importante da allenatore tra cui anche sulla panchina del Barcellona, prima di approdare su quella della nazionale olandese. Anche lui come Luciano Spalletti guadagna uno stipendio importanto attorno ai 2 milioni e 800mila euro. 14. Didier Deschamps Ha riportato al successo la Francia con la vittoria del Mondiale nel 2018 ed è ancora seduto sulla panchina dei transalpini per guidarla ai prossimi tornei europei e internazionali. Tecnico con grandissima esperienza e in grado di far crescere un gruppo di giovani. Il suo stipendio è di 3 milioni e 600mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA