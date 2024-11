Morto Gianfranco Vialli, il papà dell'indimenticato Gianluca

È morto Gianfranco Vialli, padre dell'ex Juve e Samp Gianluca. Imprenditore cremonese, Vialli si è spento all'età di 95 anni. In passato era stato titolare dell’azienda costruttrice di prefabbricati Casitalia di Spinadesco. I suoi cari lo ricordano come un uomo vicino ai cinque figli, che hanno trascorso parte della propria infanzia presso il castello di Grumello di proprietà della famiglia. È in quel territorio che l'azzurro di Italia '90 ha mosso i primi passi nelle file del Pizzighettone e della Cremonese. L'uomo lascia la moglie Maria Teresa e i figli Nino, Marco, Maffo e Mila.