Camilla Mancini ospite di Francesca Fialdini

TORINO - Domenica 10 novembre, alle 17.20 su Rai1, nuovo appuntamento con “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. In questa puntata numerosi ospiti, come sempre: tra loro, Camilla Mancini, figlia dell’ex ct dell'Italia e dell'Arabia Saudita, Roberto, che nel libro “Sei una farfalla” ha raccontato il suo essere stata vittima di bullismo a causa di una seria malformazione al volto provocata da un errore durante il parto. Una storia toccante che Camilla ha scelto di raccontare nel libro e adesso anche in televisione. Gli altri ospiti sarannoClaudio Bisio, che ha scritto il suo primo romanzo, “Il talento degli scomparsi”, e dal 21 novembre tornerà al cinema nel cast del film “Un terapia di gruppo”; Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, le due attrici protagoniste, nei panni di Lenù e Lila, della quarta e ultima stagione de “L’Amica Geniale”, al via su Ra1 dall’11 novembre, Nina Zilli e Pasquale La Rocca, concorrenti dell’edizione di Ballando con le Stelle attualmente in onda, che nell’ultima puntata sono stati costretti a ritirarsi dal programma a causa dell’infortunio della cantante, ma sperano nel ripescaggio.