Fondazione Polito: un'altra donazione speciale dal Milan

Ennesima donazione al Museo del Calcio “Andrea Fortunato" di Santa Maria di Castellabate (Salerno). Davvero splendido il gesto del Milan, che ha voluto regalare alla struttura sita in Villa Matarazzo la maglia autografata di Rafael Leão (l'immagine è del fotografo Dario Di Sessa). Un autentico gioiello per gli appassionati di calcio, la casacca del calciatore più forte e talentuoso della rosa rossonera. «Questo dono non rappresenta soltanto il talento e la classe di uno dei giocatori più amati - ha spiegato Davide Polito , presidente della Fondazione Polito, dedicata ai compianti Andrea Fortunato , Flavio Falzetti e Piermario Morosini -, ma incarna lo spirito e la passione rossonera che da sempre accendono i cuori dei tifosi».

Impegno e passione

La firma dell'attaccante portoghese, con la sua leggerezza e potenza, «sembra imprimere sulla maglia il racconto di scatti fulminei, dribbling eleganti e reti che fanno sognare - conclude Polito -, unendosi idealmente a tutti coloro che vivono il calcio come poesia in movimento». Ed è - solo in ordine di tempo - l'ultima testimonianza del feeling fortissimo tra club, calciatori (ma non solo), allenatori, addetti ai lavori e la Fondazione che fin dalla sua nascita si batte per l'adozione del Passaporto Ematico da parte di tutte le società sportive “in nome della prevenzione e della salute degli atleti". Per informazioni: fondazionepolito.it