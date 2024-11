Gravina si ricandida! Del Piero, Lotito e la Juve...: le mosse in Figc e Lega

Cosa fa Lotito. E Del Piero...

E Lotito? Qualcuno dice che, a quel punto, potrebbe accontentarsi di mantenere il posto di Consigliere Federale. È un’ipotesi plausibile, ma c’è ancora tanto tempo e possono succedere ancora tante cose. Certo è che, finora, i tentativi di scardinare la nuova alleanza, effettuati nelle ultime settimane, non hanno sortito alcun effetto. Un po’ come la candidatura di Del Piero, che molti (troppi per non essere una voce attendibile) fanno risalire proprio a Lotito. Del Piero in questi giorni ha riflettuto seriamente sull’idea, ma ci sono troppe cose che al momento non gli tornano. La prima è che non vuole essere “usato” da nessuno, se deve candidarsi alla Figc vuole farlo con un consenso più generale e non come uomo di una fazione. La seconda è la libertà di movimento che vorrebbe avere per decidere veramente la direzione del calcio italiano e che teme, in queste circostanze, di non avere. Però questi giorni da candidato virtuale gli hanno aperto uno scenario al quale, forse, non aveva mai pensato e che adesso è un’idea per il futuro.