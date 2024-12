Mondiali 2030 e 2034, la decisione ufficiale della Fifa: dove si giocheranno

Il Mondiale del Centenario fa la storia

Per la prima volta nella storia il Mondiale si giocherà in sei Paesi diversi e in tre continenti. Non era mai successo prima. Un risultato frutto di una collaborazione tra le varie nazioni. Infatti Uruguay, Paraguay, Cile e Argentina avevano lanciato la propria candidatura per il torneo del Centenario già nel 2019. Poi si sono aggiunte quelle della Spagna e Portogallo, dapprima insieme all'Ucraina, come messaggio di solidarietà dopo la gurra, sostituita in seguito dal Marocco. Il Sudamerica ha poi ritirato la propria proposta in cambio di un contributo simbolico: l'organizzazione delle prime tre partite del torneo in Uruguay, Paraguay e Argentina. Sono stati decisi anche gli ambasciatori della manifestazione: Luis Figo per il Portogallo, Andres Iniesta per la Spagna e Nourredine Naybet per il Marocco, mentre Emmanuel Adebayor rappresenterà l'intero continente africano. "YallaVamos!" è lo slogan utilizzato dal comitato organizzatore.

Perché si gioca in Sudamerica

Il Consiglio della Fifa ha deciso di onorare l'Uruguay, visto che la Celeste ha vinto e organizzato il primo torneo della storia nel 1930. Ci sarà quindi una cerimonia di celebrazione a Montevideo (oltre alla cerimonia d'apertura), dove si disputerà la partita del Centenario. Una partita si giocherà anche in Argentina come premio per il secondo posto della prima edizione e una in Paraguay per ricordare il suo ruolo come sede della Conmebol, la prima e unica confederazione esistente all'epoca. E le novità non si fermano qui.