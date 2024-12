Superlega diventa Unify league e mette all'angolo l'Uefa

2. Soldi

La nuova Superlega cambia nome in Unify League perché Unify sarà il nome dell'applicazione attraverso la quale verranno trasmesse tutte le partite in chiaro. La grande rivoluzione, infatti, sarà legato alla distribuzione dei contenuti: dalle partite in giù. Unify funzionerà come una via di mezzo tra Netflix e Spotify: tutte le partite saranno trasmesse in chiaro e gratuitamente, ma con la pubblicità; oppure a pagamento senza pubblicità. Con una serie di abbonamenti che andranno a scalare e avranno più o meno accesso ad altri contenuti (interviste, approfondimenti, contatti diretti con i club, eccetera). In questo modo il prodotto base, ovvero la partita, amplierebbe in modo enorme il pubblico di base, con introiti pubblicitari che aumenterebbero i ricavi. Creare una piattaforma digitale globale renderebbe più diretto il contatto fra competizione e tifosi (così come fra club e tifosi), sullo stile di quanto esplorato in altri sport, soprattutto negli Stati Uniti. Con un pubblico potenziale di 2,5 miliardi di utenti, i guadagni potrebbero essere molto superiori. E poter guadagnare molto di più da sponsor e pubblicità.