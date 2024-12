L’ex Juve che non avrebbe mai scelto la… Juve: “Mi hanno rovinato la vita”

Alessandro Altobelli ha rilasciato un'intervista a Top Calcio trattando diversi temi riguardo l'Inter e alcuni suoi protagonisti, a partire dal momento no di Lautaro Martinez: "Quando non fai gol per due partite, poi nella terza comincia già a diventare un problema se non segni. Perché non hai più la fiducia e anche se hai fatto 150 gol ti sembra che non conti più. Di cosa hai bisogno in quei momenti? Di un gol del cavolo, tipo io magari sfruttavo un rimpallo o una respinta corta del portiere per un gol facile. L'attaccante viene giudicato per i gol". Poi su Taremi ha aggiunto: "Partiamo dire che lui non è Lautaro, il Portogallo è il Portogallo, ma non lo dico per sminuire: in Italia i gol ti trasformano e gli attaccanti vengono giudicati per quello. Io se vincevo e non facevo gol ero sì contento per la squadra, ma poi non potevo essere contento senza gol miei. Per gli attaccanti non è semplice".