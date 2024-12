Cristiano Ronaldo, stoccata al Pallone d’Oro: “Scelta non equa, avrebbe meritato...”

Cristiano Ronaldo, tutti i premi e la critica al Pallone d'Oro

In questo caso niente suspense, Cristiano Ronaldo ha vinto il premio di miglior giocatore del Medio Oriente. Il portoghese sta continuando a stupire in Saudi League con l'Al Nassr nonostante l'età e ora aggiungerà questo altro trofeo alla sua collezione: "Sempre un onore e un piacere essere qui, partecipare a questa serata di gala con tutti i campioni che sono seduti qui nelle prime file. Congratulazioni all'organizzazione. Per il premio, ringrazio i miei compagni di squadra e il club, ho fatto molto bene a livello individuale. In tutti i Paesi in cui ho giocato, sono diventato campione. Ora, questo è l'obiettivo anche qui. Stiamo crescendo e voglio diventare campione anche qui in Arabia Saudita. Sono riuscito a mantenere il mio livello e sono sicuro che riusciremo a vincere anche qui".

CR7 ha vinto poi anche il "Top Goal Scorer of All Time", dedicato al miglior marcatore di tutti i tempi. Questo il suo commento: "È un grande piacere vincere questo trofeo, diverso dagli altri. In fibra di carbonio... Sono il primo a vincerlo, quindi mi fa veramente piacere riceverlo. Essere il più grande marcatore di tutti i tempi mi dà ulteriore motivazione, per continuare a giocare e a fare gol, che è la cosa che so fare meglio. Ringrazio la mia famiglia, dal mio primo genito a mia moglie, perché è grazie a loro se continuo ad andare avanti. Non ho ancora finito, continuerò e continuerò ad andare avanti". Poi la leggenda portoghese ha criticato anche l'assegnazione del Pallone d'Oro a Rodri: "Vinicius per me lo avrebbe meritato. Non è stata una scelta equa a mio avviso quella che hanno preso. Lo meritava anche Rodri, ma Vini ha segnato anche il gol in finale di Champions League. Anche per questo mi piace il Globe Soccer Awards, perché consegna i premi nella maniera più giusta ed equilibrata possibile".