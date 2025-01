Deschamps-Francia, addio dopo i Mondiali 2026: "Bisogna anche saper dire basta"

"Ho fatto il mio tempo". Così Didier Deschamps all'emittente francese TF1 dove ha spiegato le motivazioni dietro la sua scelta di lasciare la nazionale francese dopo i Mondiali del 2026. Dunque un anno e mezzo prima di dire addio alla Francia e magari portarla, ancora una volta sul tetto del Mondo come è successo nel 2018 in Russia. È commissario tecnico dal 2012 e da quel momento con i transalpini ha vissuto momenti importanti: la nazionale è cresciuta tanto e ha saputo creare un mix di giovani ed esperti per poter dare longevità al progetto. L'ex Juventus ha fatto un ottimo lavoro e vuole chiudere l'opera nel migliore dei modi: "Ogni cosa bella ha il suo tempo".

Deschamps, le parole d'addio

Didier Deschamps ha voluto anticipare la sua decisione e lo ha fatto al TF1: “Ho fatto il mio tempo. Sono qui dal 2012. Ho programmato fino al 2026, la prossima Coppa del Mondo, ma il mio percorso si fermerà lì, prima o poi avrei dovuto farlo. Nella mia testa è molto chiaro. Ho servito la Nazionale sempre con lo stesso desiderio e passione per mantenerla ai massimi livelli. Quando una cosa è bella non vuoi che si fermi mai, ma nella vita bisogna saper dire stop. C’è vita dopo. Non so cosa sarà, ma sarà anche molto bello”.

È riuscito a portare la Francia ai vertici del calcio mondiale: ha vinto in Russia, poi il secondo posto dietro all'Argentina in Qatar nel 2022. Un argento anche negli Europei in casa nel 2016 e, ultimo, il successo in Nations League in Italia nel 2021. Sicuramente ha fatto un percorso importante, non è ancora finito, e quando chiuderà il suo mandato avrà trascorso 14 anni sulla panchina della nazionale transalpina. Un percorso insolito per un Ct ma lui è riuscito a portare le sue idee e a far crescere tutto il movimento.