Belgio, rivoluzione in panchina: esonerato Tedesco. In pole Garcia

Domenico Tedesco non è più il ct della nazionale del Belgio . La notizia, anticipata dal quotidiano "Le Soir", è stata ufficializzata dalla federcalcio belga, con una nota sul proprio sito, dopo la riunione di oggi del comitato esecutivo. Il totonomi per il successore si è subito arricchito di diversi profili di alto livello. Su tutti sembrerebbe avere la priorità l'ex allenatore di Roma e Napoli Rudi Garcia .

Belgio, l'esonero e le parole di Tedesco

Dopo un'ampia valutazione, il comitato sportivo della Federcalcio del Belgio ha deciso "di porre fine alla collaborazione con il commissario tecnico della nazionale Domenico Tedesco. Questa decisione è stata ratificata dal consiglio di amministrazione. È in corso la ricerca del suo successore". Inoltre, la KBVB "desidera ringraziare Domenico Tedesco e il suo staff per la collaborazione". L'ormai ex tecnico belga ha commentato così: "Sono sempre stato un orgoglioso allenatore della nazionale dei Diavoli Rossi e abbiamo raggiunto grandi traguardi insieme. Una bella storia purtroppo è giunta al termine. Sono sicuro al 100% che la squadra vincerà contro l'Ucraina e si qualificherà senza problemi per la Coppa del Mondo. Questa squadra è ancora nelle prime fasi del suo sviluppo e continuerà a fare scalpore negli anni a venire. Auguro con tutto il cuore il meglio ai giocatori, al fantastico staff della federazione e ai tifosi", ha concluso il tecnico di origini italiane.