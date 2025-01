Rudi Garcia nuovo ct del Belgio: l'ex Roma e Napoli torna in panchina

Sono passati 14 mesi dall'ultima volta in panchina di Rudi Garcia . In quell'occasione è stato esonerato dal Napoli dopo la debacle contro l'Empoli. Tre mesi deludenti con gli azzurri nell'anno post scudetto e un addio quasi annunciato perché non è mai riuscito a entrare nelle grazie di tifosi e gruppo squadra. A distanza di diversi mesi, però, è pronto a ripartire ma con un incarico del tutto diverso, infatti è stato scelto come nuovo ct del Belgio .

Rudi Garcia, la scelta del Belgio

Dopo l'esonero di Domenico Tedesco, annunciato la scorsa settimana, la federazione belga ha deciso di affidare la panchina al 60enne francese. L'ex Napoli, dunque, è chiamato a risollevare le sorti di una nazionale che, negli ultimi mesi, ha faticato a trovare la propria identità. Agli Europei sono stati eliminati agli ottavi di finale e in Nations League sono arrivati terzi dietro Italia e Francia. Una scelta doverosa perché i tifosi dei Diavoli Rossi non hanno mai gradito l'ex ct.

Rudi Garcia è stato scelto dopo una casting con diversi nomi, tra cui Henry e Lopetegui, ma il francese l'ha spuntata. È stata la stessa federazione del Belgio a comunicarlo e alle ore 13 di oggi, venerdì 24 gennaio, lo presenterà alla stampa. Dunque nuova avventura per il tecnico ex Napoli e Roma, in Serie A, dove può portare la sua esperienza per far ritrovare certezze alla nazionale dei Red Devils.