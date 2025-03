Hernanes, maxi stangata in Prima Categoria: 8 giornate all’ex Juve

"El Profeta" Hernanes è stato squalificato per ben 8 giornate. Sì, perché alla soglia dei 40 anni l'ex Lazio e Juventus è ancora sui campi da gioco, questa volta quelli di provincia. Il calciatore brasiliano, che milita nella Sale, squadra del Girone G di Prima Categoria, questa volta ha fatto parlare il Giudice Sportivo e non i commentatori per le sue prodezze: la mano pesante da parte dell'organo sportivo è arrivata a causa una "condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico" perpetrata nell'ultima giornata di campionato.