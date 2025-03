Alisha Lehmann a Londra: per lady Douglas Luiz è una questione di Baller League

Maya Jama e Alisha Lehmann hanno formato il primo duo manageriale tutto al femminile nella Baller League UK , una competizione di calcio a sei, che ha preso il via il 10 marzo con il draft, durante il quale i manager hanno selezionato le squadre che li rappresenteranno per tutta la durata del torneo. La calciatrice della Juventus Women , compagna del bianconero Douglas Luiz , ha avuto in passato un'esperienza nella celebre competizione, avendo gestito con successo il "Lehmann's Streets United" in Germania, squadra che ha vinto la prima edizione del torneo.

Alisha Lehmann e Maya Jama: la Baller League e la reazione dei fan

La collaborazione tra la calciatrice e l'imprenditrice si annuncia già come un successo. Maya, Lehmann e Baller League hanno annunciato la notizia con un video che mostra le due che si chiamano a vicenda, con Maya che dice alla giocatrice della Juventus Women's di fare le valigie. Alisha ha scritto come didascalia: "Londra a presto, Baller League andiamo. Ci vediamo tutti al draft stasera! MVPs United". La reazione dei tifosi non si è fatta attendere, evidenziando la trepidante attesa per vedere la coppia. Un tente sui social ha commentato la notizia scrivendo: "Il duo di cui non sapevamo di aver bisogno”. Oltre a Maya Jama e Alisha Lehmann, la lega vede la partecipazione di altre figure di spicco come Gary Lineker, John Terry e Luis Figo in qualità di manager, mentre KSI è stato nominato presidente della Baller League UK.