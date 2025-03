Dazn: Atalanta-Inter gratis!

Con la Serie A sempre più nel vivo, Dazn ha scelto la quarta partita da trasmettere in chiaro e gratuitamente. Si tratta di Atalanta-Inter, esclusiva della piattaforma di live streaming e match chiave potenzialmente determinante per la volata scudetto . Una sfida da tutto in una notte, con l’ Atalanta di Gasperini pronta a duellare con l’ Inter di Inzaghi al Gewiss Stadium di Bergamo . L’appuntamento è per domenica 16 marzo alle 20.45 quando su Dazn andrà in scena una delle gare più importanti della stagione, tra due formazioni in corsa per il tricolore. Galvanizzata dal 4-0 imposto in casa della Juventus, l’Atalanta trainata da Lookman e Retegui ospiterà i nerazzurri che, con la rimonta sul Monza, hanno consolidato il primo posto in classifica, sebbene a una sola lunghezza davanti al Napoli di Conte. Distanti solo tre punti, Atalanta e Inter sono pronte a darsi battaglia in un posticipo domenicale che promette spettacolo.

Chi la racconterà

A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Dal campo, a partire dal prepartita, Diletta Leotta accompagnerà i tifosi nell’atmosfera del match prima di collegarsi con lo studio della domenica sera, dove Giorgia Rossi condurrà il Dazn Serie A Show. Nel postpartita, Rossi sarà affiancata dai talent della Dazn Squad per analizzare gli episodi salienti di Atalanta-Inter. Il match si inserisce nel pacchetto dei diritti tv acquisito dalla piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo che permette di trasmettere in modalità gratuita fino a 5 partite di Serie A su un totale di 380 per ogni stagione, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano.

Istruzioni per l'uso

Ecco come registrarsi gratuitamente su Dazn: dopo aver inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno sintonizzarsi per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Per registrarsi da desktop/mobile, occorre andare su dazn.com/welcome, selezionare Atalanta-Inter in home page e inserire la propria e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. E da Smart Tv? Basta aprire l’app Dazn dalla tv, cliccare su ‘Guarda Gratis’, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code, basterà registrarsi da desktop/mobile. Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app Dazn e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a Dazn, non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in free in diretta delle partite di Serie A da parte di account gratuiti senza abbonamento Dazn, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa due milioni di utenti.