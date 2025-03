Louis Buffon segna il primo gol con la Repubblica Ceca U18: Francia ko 4-1!

La rete di Buffon con la Repubblica Ceca

Entrato in campo in avvio del secondo tempo, Buffon ha segnato la rete del momentaneo 3-1, ricevendo palla a metà campo e resistendo alla marcatura di tre difensori prima di battere il portiere avversario. Un gol non banale che varrà con ogni probabilità una considerazione ancora maggiore da parte di Pippo Inzaghi: il calendario del Pisa prevede ora la trasferta di Cosenza di sabato 29. Queste invece le parole con cui l'attaccante aveva spiegato la scelta di unirsi alla selezione ceca: "Ho parlato con la mia famiglia e abbiamo deciso che giocare per la nazionale ceca sarebbe stato meglio per il mio percorso calcistico. Abbiamo deciso di intraprendere questa esperienza. Mia mamma era ovviamente felicissima, ma anche mio papà era molto felice perché si trattava della prima chiamata in nazionale. Anche lui mi ha consigliato di scegliere la Repubblica Ceca perché secondo noi è la miglior cosa per svilupparmi come calciatore".