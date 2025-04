Maradona shock: "Diego lo avevano sequestrato, mi diceva 'Portami via' quando me lo facevano vedere"

La testimonianza di Veronica Ojeda, ex compagna di Diego Armando Maradona e madre di suo figlio Dieguito Fernando, è stata tra le più forti e toccanti sentite finora nel processo che si sta svolgendo in Argentina sulla morte del celebre calciatore del Napoli. Le sue parole, cariche di dolore e accuse pesanti, hanno scosso l’aula: "Ogni volta che lo vedevo, Diego mi chiedeva aiuto e io non sapevo come fare", ha dichiarato la donna in lacrime. Ed ancora: "Mi diceva: 'Portami via', aveva paura di restare solo".