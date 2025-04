Boupendza precipita dall'undicesimo piano e muore. L'ex Juve: "Rabbia immensa"

Una morte ‘sospetta’ in Cina ha sconvolto il calcio cinese e non solo. Il calciatore Aaron Boupendza, attaccante gabonese di 28 anni dello Zhejiang FC che milita nel massimo campionato cinese, è morto nelle scorse ore cadendo dall’undicesimo piano del condominio in cui viveva a Hangzhou. Le autorità locali stanno indagando sull’episodio con l’obiettivo di chiarire le dinamiche, che al momento sembrano molto sospette. Non è stata ancora rilasciata la causa ufficiale del decesso e non si esclude nessuna ipotesi: dal tragico incidente fino a suicidio e omicidio.