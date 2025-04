Ancelotti ct del Brasile, c'è l'accordo: i dettagli e l'addio al Real Madrid

Carlo Ancelotti sarà l’allenatore della nazionale brasiliana. Un accordo di massima è stato trovato ieri, preludio di un contratto di quasi cinque anni. Un allenatore italiano va a sedersi sulla panchina più affascinante del mondo, la Seleçao si inchina alla nostra scuola per uscire dalla crisi e affida a Carletto il suo destino. Quindi, in linea di massima, lo mette in buone mani perché Ancelotti ne ha sbagliate poche nella sua carriera, soprattutto quando ha dovuto guidare gruppi di fuoriclasse. Lascia il Real Madrid in modo amaro, in coda a una stagione travagliata e indigesta, ma lascia il Real Madrid dopo aver rifornito, nei suoi due mandati, in modo impressionante la bacheca blanca: tre Champions League, tre Supercoppe Europee, due Coppe del Mondo per club, una Intercontinentale, due Liga, due Coppe del Re, due Supercoppe di Spagna. Quindici trofei in sei anni complessivi, l’affetto del popolo madridista e l’onore di essere uno degli allenatori del Real più titolati di sempre: Ancelotti lascia da re, nonostante tutto e nonostante tutti. E va a sedersi su un altro trono, quello della nazionale che ha vinto cinque mondiali, quella che fa sognare il popolo più innamorato del calcio ma, in fondo, fa sognare tutto il mondo perché piena di fenomeni.