Il massacro giudiziario Juve, l'amato patteggiamento dell'Inter: l'ingiustizia sportiva è servita

Il patteggiamento non è infatti minimamente sufficiente per spiegare la clamorosa e lampante disparità di trattamento di casi in qualche modo analoghi (anche al netto della collaborazione fattiva e della successiva denuncia da parte della Juve): non solo, come più volte ricordato, nel 2017 la Procura Federale chiede per i dirigenti bianconeri 30 mesi (due anni e mezzo!) di squalifica e fa appello indignata contro l’inibizione di un anno in primo grado, giudicata troppo morbida ma, dopo il terzo e ultimo giudizio, scontati ormai diversi mesi di inibizione da parte di Agnelli e deliberate una multa per la società di 600 mila euro e la chiusura della curva, il Procuratore non molla, è ancora amareggiato. Dichiara che "questa sentenza è un brutto precedente, si è voluta monetizzare la sanzione". Ahia, verrebbe da pensare, questi non fanno scontri su temi così delicati, chissà cosa capiterà alle prossime squadre coinvolte!

Premesso che per un'analisi compiuta dovremmo essere in possesso delle carte, non serve il tesserino da avvocato per comprendere che il patteggiamento serve ad attutire la sanzione ma non a ridicolizzarla o a semi cancellarla: qualcuno crede davvero che un qualunque accordo possa ridurre eventuali mesi di squalifica o sanzioni di centinaia di migliaia di euro, come nel 2017, alla semplice sanzione pecuniaria di soli Euro 14.500 o alla squalifica per il solo match clou Inter-Verona? Ovviamente no, il patteggiamento c’entra davvero poco: per la giustizia sportiva, a meno di individuare particolari circostanze attenuanti, può comportare la diminuzione fino ad un massimo della metà di quanto previsto ove si fosse proceduto per via ordinaria. Nulla a che vedere, dunque, con l’accanimento riservato a suo tempo alla Juventus e ai suoi dirigenti, relativamente ai quali la Procura Federale chiedeva una squalifica che ne avrebbe stroncato la carriera.