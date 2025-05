Ndrangheta in curva: quelle piccole differenze tra Inzaghi, Calhanoglu e Agnelli

Figc e giustizia sportiva, tutto ciò è credibile?

Dodici mesi contro una giornata di squalifica. No, in questo caso non bisogna aguzzare la vista per notare la differenza, è piuttosto macroscopica. E questo dovrebbe far riflettere, perché la giustizia sportiva italiana, dal 2006 a oggi, continua a trattare fattispecie identiche in modo molto differente. E questo non fa che esacerbare il sentimento di sfiducia se non proprio livore che il popolo della Juventus nutre nei confronti delle istituzioni sportive. Non c'è pace senza giustizia e la giustizia deve essere uguale per tutti. Milioni di tifosi bianconeri aspettano che qualcosa si muova sul fronte delle plusvalenze, per le quali la Juventus è stata bastonata dalla giustizia sportiva altri neanche sfiorati. E oggi sono lì a confrontare dodici mesi con una giornata di squalifica. Come può pensare la Federcalcio e i suoi organi di giustizia di essere credibile ai loro occhi? Come può smontare il complottismo se non fa che alimentarlo?