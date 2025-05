Ceferin tuona e avvisa l’Italia: “Gli stadi sono una vergogna”. Sull’Inter...

Spazio anche al nuovo Mondiale per club, voluto dalla Fifa, che presenta al via tante squadre europee. "E' difficile dirlo, perché il torneo non è ancora iniziato. Da un lato ci sono i giocatori che si lamentano del troppo carico di partite. Dall'altro, ci sono i club, soprattutto quelli grandi ,che vogliono giocare di più. Non so se un torneo che finirà cinque settimane dopo la stagione non avrà conseguenze sulla salute dei giocatori. Vedremo". Molti allenatori, ma anche tanti giocatori sono preoccupati per il numero di partite che continua a crescere. "Il calendario è pieno. Talmente pieno che non possiamo aggiungere più partite. Sono d'accordo. Ma la situazione è paradossale. Da un lato, i club vogliono essere sostenibili e hanno bisogno di più partite per avere ricavi. Dall'altro, i giocatori giocano troppo e si infortunano. Ma se i club fossero abbastanza forti finanziariamente per pagare tutto, non avrebbero bisogno di così tante partite. E' un circolo vizioso". Capitolo Var. "Anch'io mi lamento spesso di certe decisioni. Ho detto tante volte che il Var è utile. Ma sul fallo di mano, nessuno sa davvero cosa sia e cosa non sia. Sul fuorigioco è giusto annullare un gol per tre centimetri di fuorigioco, come successo all'Inter. Le regole sono quelle e dobbiamo rispettarle. Ma penso che si possa lavorare di più sul Var. Per quanto riguarda una comunicazione pubblica, per ora non se ne parla".

La Superlega e il bilancio a Nyon: Ceferin spiega

Non può mancare il discorso Superlega, un progetto naufragato sul nascere anche per il netto no dei tifosi. "Sapevamo già che i tifosi, e i calciatori, sono i veri protagonisti del calcio. Non noi amministratori o gli arbitri. I più importanti sono i tifosi e i giocatori. I tifosi hanno dimostrato che amano il calcio e vogliono che resti aperto e accessibile a tutti. Amo i tifosi italiani, perché per loro il calcio è tutto. Almeno da quello che vedo, sono meno coinvolti in politica o politiche sportive. Però, devo dire che non li ho visti protestare molto contro la Superlega. Sono stati soprattutto i tifosi inglesi a farsi sentire. Ma rispettiamo i tifosi: abbiamo un memorandum d'intesa con le organizzazioni dei tifosi e cerchiamo di coinvolgerli il più possibile". Ceferin fa un bilancio del suo percorso da numero 1 di Nyon. "E' difficile giudicarsi da soli. Ma penso che la cosa più importante fatta, non solo da me, ma da tutta la squadra Uefa, sia stata mantenere il calcio aperto a tutti. Condividiamo il 97% dei fondi con le parti interessate: così teniamo vivo il sogno, i club e le federazioni nazionali. Il calcio è unico al mondo. Non è solo uno spettacolo, è vita, è per tutti. Finché sarò qui, non permetterò che diventi un gioco chiuso e d'elite". Infine il no all'ipotesi di club europei in competizioni Uefa: "Non ne abbiamo nemmeno discusso. Il calcio è nato in Europa e resterà una competizione per club europei. Anche se, va detto, tutti i club europei sono in realtà club mondiali, perché hanno giocatori da tutto il mondo".