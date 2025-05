Diretta Inter-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Simone Inzaghi è a novanta minuti dalla storia: soltanto Helenio Herrera è riuscito a portare l’Inter almeno due volte in finale di Coppa Campioni/Champions League. Sfumata la Coppa Italia, compromesso il campionato, resta però il piatto più prelibato, annessa la possibilità di ottenere dalla storia la “grande rivincita” dopo la finale persa a Istanbul contro il Manchester City, un tarlo ancora vivo nella testa della squadra. Per conquistare un biglietto di sola andata per Monaco di Baviera l’Inter dovrà battere il Barcellona, mica una formalità ma comunque un’impresa fattibile, anche alla luce di quanto visto nella gara di andata. A crederci pure i tifosi che faranno fare un incasso super al club (può cadere il muro dei 13 milioni di incasso). L’Inter potrà contare su Lautaro Martinez, che ha superato di slancio il provino della vigilia, cosa che non ha fatto Benjamin Pavard: il francese ha provato fino all’ultimo a bruciare i tempi dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel match di campionato con la Roma ma, testando l’articolazione nei cambi di direzione, ha avvertito ancora dolore e ha lasciato il ritiro già prima di cena. Al suo posto giocherà Bisseck, titolare pure all’andata e sabato con il Verona. In casa Barcellona Flick ha spiegato che il fatto che i suoi giocatori vivano questa semifinale di Champions come una festa per lui è esattamente il modo in cui spera che arrivino anche in campo: Già, perché dopo aver vinto Supercoppa e Copa del Rey, i blaugrana oggi si giocano una finale di Champions League e domenica è atteso da un Clásico contro il Real che deciderà verosimilmente il vincitore della Liga. La buona notizia per Flick è che Lewandowski, babau supremo delle difese europee con 11 gol in 12 partite, è recuperato