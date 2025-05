Bonucci torna in campo... con Fedez: l'ex Juve nella Kings League

Fedez e Luciano Moggi hanno deciso di fare le cose in grande e per i quarti di finale dei playoff di Kings League . E a rafforzare la difesa dei Boomers sarà Leonardo Bonucci , nuova Wild Card della squadra del rapper ( che ha preso lezioni anche da Marchisio ). L'ex Juventus già aveva preso parte da capitano della Nazionale italiana alla KWC Nations 2025, il Mondiale che si è disputato a gennaio. E ora è pronto a scendere di nuovo in campo nel torneo di calcio a sette più importante del momento. Affronterà gli Stallions di Blur , che hanno terminato la regular season al terzo posto.

Bonucci in Kings League con i Boomers

"Ragazzi se siamo a Torino oggi non è un caso" - con queste parole di Fedez si apre il video di presentazione di Bonucci, che risponde: "Allora, chi è il capitano qua?". E poi la consegna della maglia numero 19, quella che ha vestito in campo anche con la Juventus. Un grande acquisto da parte degli Boomers, che dopo il sesto posto nella regular season, trascinati da un super Lo Faso, voglio stupire ai playoff. E il primo grande ostacolo sono gli Stallions di Blur (che sfideranno sabato 10 maggio), una delle squadre più forti. In caso di passaggio del turno, la formazione del rapper si ritroverebbe poi in semifinale contro la vincente tra gli Zeta di Zw Jackson e Luca Toni e la squadra che vincerà il play-in. E qualora dovesse strappare il pass anche per la finale, dovrebbe vedersela contro una tra i TRM di Marza e bomber Caputo, i Gear7 o le Zebras.