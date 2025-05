“Se diventi calciatore io mi taglio le palle”, “Berlusconi mi tolse il ciuffo”: Coco, solo aneddoti

E a proposito di aneddoti a tema Milan, non manca quello su Silvio Berlusconi : "Il rapporto con lui era bellissimo, tutti sappiamo l'amore che aveva per i suoi giocatori e soprattutto per chi era un prodotto del Milan. Io lo ero, quindi mi vedeva con occhi un po' diversi. Quando arrivava a Milanello stava vicino alla squadra, mi ha visto spesso fin da quando ero ragazzino. C’è un episodio divertente: lui voleva i giocatori ordinati, io spesso avevo i capelli lunghi e mi rompeva un po' le scatole: era convinto che poi non riuscissi a colpire di testa o addirittura che non vedessi la palla. E così un giorno prese le forbici e mi tagliò il ciuffo davanti, e io fui costretto a tagliare i capelli (ride, ndr) ".

Dopo il Milan ci fu (dopo un prestito al Barcellona) il passaggio all'Inter: "Per il Milan ero incedibile, ma un luglio arrivò Terim e le cose si ruppero: ho avuto degli scontri con lui, non mi andava giù il suo modo di lavorare. Una volta andammo a giocare a Piacenza: lui non era in pullman con noi, ma nella macchina dietro, e questa cosa mi fece arrabbiare. Galliani mi diceva di stare tranquillo, ma l'anno dopo ci sarebbe stato il mondiale e temevo di perderlo. Quindi istintivamente scelsi di andar via: se avessi aspettato due mesi probabilmente non me ne sarei mai andato dal Milan. Arrivò Ancelotti che mi chiese di restare, ma troppe cose si erano rotte e da mesi ricevevo chiamate da Moratti e Oriali. Non pensai al fatto di passare dal Milan all'Inter: per me era lavoro, il tifo rimane quello".