Genoa-Atalanta: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

L'Atalanta torna in campo dopo aver ottenuto la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Nelle ultime due gare gli orobici non avranno problemi di classifica: nessun obiettivo nemmeno per il Genoa di Patrick Vieira, salvo già nelle scorse giornate. Retegui e compagni cercheranno di mantenere il primato per quanto riguarda il rendimento esterno, fino a questo momento sono arrivate 12 vittorie, 3 pareggi e soltanto 3 sconfitte, l'ultima in casa della Fiorentina. "E' una squadra fortissima sia nell'aspetto fisico che tattico. Giocano con intensità e hanno esperienza. Parliamo di una squadra europea: forte in Europa e fortissima in Italia, ma noi dobbiamo fare la nostra partita con le nostre qualità. Giochiamo in casa e dobbiamo finire bene davanti ai nostri tifosi" ha detto il tecnico del Genoa Vieira alla vigilia del match.