"Brasile escluso dal Mondiale!" Caos Rodrigues, shock Ancelotti: il rischio è devastante

Chissà che idea si sarà fatto Carlo Ancelotti. Dopo la sua nomina come commissario tecnico del Brasile è successo di tutto. Il presidente della Confederazione che lo ha inseguito a lungo e finalmente ingaggiato, ovvero Ednaldo Rodrigues , è stato rimosso da un verdetto emesso dalla Corte di Giustizia di Rio de Janeiro che ha anche affidato la gestione delle nuove elezioni, annunciate per il 25 maggio, al vice Fernando Sarney.

Rodrigues non si arrende. Mondiali a rischio?

Rodrigues, però, non si arrende e, rivolgendosi al Tribunale Supremo con la richiesta di che gli venga restituita la Cbf, mette tutti sull'attenti spiegando che i regolamenti Fifa vietano ingerenze istituzionali nella politica sportiva: "La Federcalcio internazionale e la Conmebol non riconoscono come legittimi i rappresentanti federali nominati da un giudice, tutto questo fa sì che la Cbf rischia sanzioni che avrebbero effetti devastanti sul sistema come l'esclusione da tutte le competizioni internazionali". Quindi, sostiene Rodrigues, la Fifa potrebbe respingere la lista dei convocati di Ancelotti per le gare contro Ecuador e Paraguay, insomma niente qualificazioni Mondiali e di conseguenza, sempre secondo il presidente rimosso, niente Coppa del Mondo per la Seleçao.