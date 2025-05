Allegri, nell'attesa il presente è a Montecarlo con Nina e... l'ex Juve

La quiete prima della tempesta. Massimiliano Allegri è fermo da un anno, da quella Coppa Italia vinta 12 mesi fa con la Juve. L'allenatore livornese potrebbe tornare in panchina già dalla prossima stagione, ma nel frattempo appare rilassato godendosi il suo tempo libero. Non solo è stato avvistato a Roma per vedere Jannik Sinner agli Internazionali , ma nelle scorse ore anche a Montecarlo , oltre che insieme alla sua compagna Nina, anche con una figura inerente al mondo del calcio.

Allegri, relax in attesa del futuro

Si tratta di Franco Ceravolo: un lungo passato da dirigente, in un curriculum in cui spunta la lunga parentesi da Responsabile dell'Area Tecnica della Juventus (in bianconero dal 1994 al 2006). I due sono stati avvistati insieme a Monaco, nei pressi di un notissimo café del posto. Ceravolo, talent scout di lungo corso, ha scovato talenti del calibro di Domenico Criscito, Sebastiano Giovinco e anche Claudio Marchisio, uno che ha scritto pagine importanti sia della Juve che dell'Italia.

Ancora giorni di relax dunque per Allegri, apparso con l'ex dirigente juventino parlare amabilmente durante una tranquilla passeggiata, prima di decidere per il suo futuro. D'altronde in estate potrebbero liberarsi diverse panchine, tra cui quella del Napoli: sarebbe infatti lui il prescelto per arrivare in azzurro in caso di addio di Antonio Conte. Un'eventualità che porterebbe Max, per la seconda volta in carriera dopo averlo fatto nella Torino bianconera, ad ereditare una squadra allenata dal tecnico pugliese.