Maradona Jr, i messaggi social allarmano tutti: "La mia vita è...."

Diego Maradona jr è tornato a far parlare di sé per alcuni messaggi angoscianti pubblicati sui suoi profili social, destando tanta preoccupazione. Nel suo primo post, il figlio del Pibe de Oro ha scelto di condividere una foto toccante insieme al padre, accompagnata da parole emozionanti che rievocano un momento intimo e doloroso con il padre, riportando una frase carica di stanchezza esistenziale che avrebbe pronunciato l'ex calciatore del Napoli .

Diego Maradona jr, il gesto social che preoccupa i fan

"Ti ricordi quando mi hai detto: "Figlio, sono stanco della vita?", ha scritto Diego jr su Instagram. A questa frase, il figlio di Maradona ha raccontato di aver risposto: "Te l'ho detto, non essere stupido, abbiamo ancora molta vita da godere". A colpire maggiormente è però la frase finale del messaggio: "Come ti capisco la mia vita, è molto faticosa". Parole che hanno lasciato spazio a molte interpretazioni e che molti utenti hanno letto come un momento di profonda tristezza o di una depressione del giovane Maradona. Poche ore dopo, Diego Maradona Jr. ha condiviso un secondo post ancora più intenso, quasi una preghiera laica, rivolta sia al padre defunto sia a Dio: "Padre, raccogli ogni mia lacrima. Con il tuo amore consolami e non dimenticarmi. Signore, oggi vengo tra le tue braccia perché ho paura". E chissà se a pesare su questo delicato momento di Diego jr non ci siano anche le polemiche e le complesse vicende giudiziarie legate alla morte del padre.