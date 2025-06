Ribery, stoccata a CR7: "Allora serve la Champions per il Pallone d'Oro?"

"CR7 non meritava quel Pallone d'oro"

Ribery non ha mai nascosto di esserci rimasto male per la mancata assegnazione di quel Pallone d'oro (in cui arrivò addirittura terzo, dietro anche a Messi). Solo qualche mese fa in un'intervista rilasciata in Francia, Ribery aveva dichiarato: "Cristiano Ronaldo ha meritato tutto, tranne il Pallone d'Oro 2013, che resterà per sempre un'ingiustizia: è stato l'anno perfetto, non avrei potuto fare di meglio". A distanza di 12 anni, dunque, il fastidio non è evidentemente assato al fantasista francese, che recrimina per una mancata assegnazione che a detta di molti sarebbe stata sacrosanta. E chissà se alla battuta di Ribery arriverà una controrisposta da parte di CR7...