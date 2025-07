Oasis, l’omaggio a Diogo Jota a Cardiff: ecco quale canzone gli hanno dedicato

Dopo 16 anni i fratelli Gallagher sono tornati insieme sul palco e a Cardiff, davanti a 75mila fan in deliriro, è ufficialmente partito il tour mondiale della reunion degli Oasis. Al Principality Stadium della capitale gallese, Liam e Noel hanno emozionato il pubblico con i grandi successi della storia degli Oasis trovando spazio anche per un omaggio da brividi per Diogo Jota, il calciatore portoghese del Liverpool scomparso in un tragico incidente stradale in Spagna.