Totti jr si ritira dal calcio a soli 19 anni: “Avrebbe fatto carriera in Serie C e B”

A soli 19 anni, Cristian Totti ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato per iniziare la carriera da osservatore. Scelta precoce per il figlio della leggenda giallorossa che ha confermato al sua decisione dopo un rapido passaggio nel vivaio della Roma , nella Primavera del Frosinone e una breve parentesi in Spagna con il Rayo Vallecano . L'ultima esperienza risale all'Olbia , dove ha collezionato appena sei presenze e 156 minuti in campo, ma per Cristian non è stato facile avere il cognome di uno dei calciatori più forti della storia.

Le parole di Amelia

Un cognome ingombrante che ha pesato sulla possibile carriera del giovane calciatore. A confermarlo è il suo ex allenatore all'Olbia, Marco Amelia: "Essere il figlio di Totti ha inciso nelle valutazioni". L'ex portiere di Roma e Milan, campione del mondo nel 2006 insieme al Pupone, ha aggiunto: "Per me avrebbe avuto davanti una buonissima carriera da giocatore di Serie C e Serie B".

Il futuro di Totti Jr

Cristian lascia il campo, ma resterà nel mondo del calcio nell'attività di famiglia: la Totti Soccer School, fondata dal padre e gestita dallo zio Riccardo. Inzierà come osservatore cercando di scovare giovani talenti, che magari non avranno quel cognome ingombrante sulle spalle che spesso ha portato Cristian ad essere sotto una lente d'ingrandimento speciale, non solo degli addetti ai lavori. Dopo il debutto in Coppa Italia con l'Olbia, una clip condivisa online ha scatenato gli utenti social con l'accusa di essere fuori forma, quando in realtà il fisico era quello di un normale calciatore di Serie D. Una carriera interrotta a soli 19 anni e vissuta costantemente sotto pressione da Totti Jr.