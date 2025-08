Zeman al mare con il figlio Karel: la foto emoziona i tifosi

Dopo mesi di silenzio e preoccupazione, Zdenek Zeman torna a farsi vedere in compagnia del figlio Karel . L’ex allenatore, simbolo di un calcio offensivo e romantico, era stato ricoverato lo scorso febbraio in seguito a un’ischemia cerebrale che aveva destato grande apprensione tra tifosi e appassionati. A far tirare un sospiro di sollievo è stato proprio Karel Zeman, che ha pubblicato sui social una tenera immagine che li ritrae insieme in riva al mare, accompagnata da parole che mescolano calcio, poesia e malinconia. La colonna sonora scelta è “Il mare calmo della sera” di Andrea Bocelli, perfetta per il momento di serenità dopo la tempesta. L’istantanea ha subito suscitato commozione e gioia, ricevendo centinaia di commenti affettuosi da parte dei fan.

L'estate di Zeman

Nel post, il figlio Karel ha voluto condividere una riflessione intensa e suggestiva sul ruolo della preparazione estiva nel calcio, scrivendo: “La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell'allenatore, è essa stessa l'allenatore”. Parole che sembrano quasi un omaggio allo stile di vita di suo padre, che ha sempre considerato la preparazione atletica e mentale come un cardine del suo metodo. Zeman, infatti, ha costruito la sua carriera sulla disciplina e sul lavoro fisico, facendone una filosofia che ha lasciato il segno in piazze come Foggia, Roma, Pescara e non solo. La foto al mare mostra un uomo provato ma sereno, che pare pronto ad affrontare una nuova stagione della vita. Il calcio, per lui, non è mai stato solo sport: è stato cultura, etica, battaglia. E anche adesso, fuori dai campi, Zeman continua a raccontare il suo calcio attraverso gli occhi e le parole di chi gli è stato sempre accanto. E tantissimi anche i messaggi d'affetto dei tifosi.

Il messaggio dei tifosi

Sotto al post pubblicato da Karel, ovviamente non potevano mancare i messaggi d'affetto da parte dei tantissimi estimatori del boemo. "Avanti Tutta Maestro! Un Abbraccio a entrambi" è uno di quelli più gettonati scorrendo in basso i commenti. E c'è anche chi ne sente la mancanza: "Grande maestro . Manchi a questo calcio". "Grazie Karel per questo scatto. Ne avevamo bisogno tutti...": scrive chi, invece, attendeva notizie positive dopo i mesi burrascosi del ricovero in ospedale.

