È un difensore centrale, che nei suoi anni migliori è stato tra i top al mondo, e ha vinto anche un Mondiale . Nel suo palmares conta anche ben 5 titoli del campionato di Bundesliga , più 3 Coppe di Germania e tre Supercoppe tedesche, e durante il suo tempo libero ha deciso di partecipare a un festival di musica indossando la maglia della Juventus .

Lui è Mats Hummels, bandiera del calcio tedesco che ha vinto tantissimo con le maglie del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco, punto di riferimento della Germania che ha trionfato nel Mondiale brasiliano del 2014. In un video che sta girando sui social, si vede il difensore tedesco al Rolling Loud, uno dei più grandi festival al mondo dedicati esclusivamente all'hip-hop, che balla in mezzo alla gente con la maglietta dei bianconeri. Si tratta di un evento del 2023, ma che sul web ancora viene menzionato, soprattutto oggi, perché Hummels sfiderà proprio i bianconeri.

Hummels con la maglia di Chiellini?

La maglia indossata da Hummels ha anche il patch della Champions League sulla manica destra. Tra i commenti c'è chi dice che la maglietta sia di Giorgio Chiellini: i due difensori l'avrebbero scambiata durante la doppia sfida europea agli ottavi di finale tra gialloneri e bianconeri nella Champions del 2015. In un altro commento c'è chi invece sottolinea la presenza dell'adesivo del Borussia Dortmund messo a coprire e nascondere lo sponsor Nike perché il difensore tedesco ha un contratto con Adidas.

Hummels, l'esperienza alla Roma e l'addio al calcio

Dopo l’ultima stagione con la maglia della Roma, Hummels ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 36 anni. Una carriera, la sua, durata ben 18 anni e trascorsa perlopiù in Germania dove ha indossato due maglie, quelle del Bayern Monaco e quella del Borussia Dortmund. E proprio ai tifosi del club giallonero, Hummels ha deciso di fare un ultimo regalo. Prima di ritirarsi ufficialmente, il difensore scenderà in campo per un’ultima volta e lo farà proprio con la squadra tedesca, nell'amichevole odierna al Signal Iduna Park contro la Juventus di Tudor.

Come riporta la Bild, per l’occasione è stata realizzata una maglia speciale con il numero 15 che presenta immagini del suo periodo al Dortmund e che sarà in vendita nel fan shop.