Sanabria alla Cremonese, c'è l'ok del Torino: quanto guadagna il club granata

La Cremonese prosegue la sua campagna acquisti e insieme al Pisa si rivela attivissima tra le neopromosse. Di grande spessore sono stati i rinforzi messi a disposizione dal direttore sportivo Simone Giacchetta che ha prelevato dal Lecce il difensore Federico Baschirotto, mentre in virtù degli ottimi rapporti con il Milan sono arrivati i prestiti di Terracciano e Bondo. Per la porta si è puntato sull'esperienza di Emil Audero, con Giuseppe Pezzella che presidierà la corsia di sinistra, mentre Alessio Zerbin quella di destra con il Napoli che ha preferito mantenerne il controllo.