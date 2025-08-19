Sanabria alla Cremonese, c'è l'ok del Torino: quanto guadagna il club granata

La Cremonese prosegue la sua campagna acquisti e insieme al Pisa si rivela attivissima tra le neopromosse. Di grande spessore sono stati i rinforzi messi a disposizione dal direttore sportivo Simone Giacchetta che ha prelevato dal Lecce il difensore Federico Baschirotto, mentre in virtù degli ottimi rapporti con il Milan sono arrivati i prestiti di Terracciano e Bondo. Per la porta si è puntato sull'esperienza di Emil Audero, con Giuseppe Pezzella che presidierà la corsia di sinistra, mentre Alessio Zerbin quella di destra con il Napoli che ha preferito mantenerne il controllo.
La Cremonese punta su Sanabria
Davide Nicola per salvare la Cremonese ha puntato su una sua vecchia conoscenza come Antonio Sanabria. Il paraguaiano ha lavorato con il tecnico nel Torino, mettendo a segno dal febbraio 2021 ben 5 gol in 15 partite dopo essere risultato positivo al coronavirus. I grigiorossi pagheranno al Torino 3 milioni di euro con contratto fino al 2028. L'attaccante si trova a Milano e domani svolgerà le visite mediche. Termina così dopo 5 stagioni la sua esperienza in maglia granata con all'attivo 30 reti in 143 gare ufficiali. La Cremonese esordirà sabato sera a San Siro contro il Milan alle 20,45.