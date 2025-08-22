Gasperini: "Volevo una Roma più completa". Poi l'annuncio a sorpresa su Pellegrini

La sfida di domani sera contro il Bologna sarà per Gian Piero Gasperini la numero 600 in Serie A e coinciderà con un'occasione speciale: l'esordio sulla panchina della Roma che avviene dopo 9 anni alla guida dell' Atalanta . Dall'altra parte ci saranno gli emiliani vogliosi di partire bene davanti ad un palcoscenico caldo come quello dell'Olimpico che sogna il ritorno in Champions League . Il tecnico piemontese però non ha risparmiato qualche frecciatina alla dirigenza sul mercato.

Esordio ed infortunio Bailey



Gasperini ha subito parlato dell'emozione legata all'esordio: "Non c'è niente di meglio che rompere il ghiaccio in un contesto come quello di domani, sarà un esordio intrigante contro una delle realtà più forti e rodate del nostro campionato. Sono dispiaciuto per l'infortunio di Bailey, arrivato attraverso un gesto naturale che il calciatore esegue quotidianamente durante gli allenamenti ".

Delusione per un mercato che stenta a decollare



Il tecnico giallorosso ha mandato un messaggio chiaro alla dirigenza sul mercato, l'ennesimo di questo pre campionato: "Per un allenatore nuovo che può avere altre idee rispetto al passato mi aspettavo un'accelerata su diverse operazioni. Chi è arrivato però rientra pienamente nel mio modo di pensare e giocare a calcio. Il nostro obiettivo è puntare su elementi che hanno futuro per generare plusvalenze. Sembra tutto facile ma non lo è".

Dybala dall'inizio o a gara in corso

Gasperini ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala: "Lui è rientrato da 10 giorni e sta migliorando. Era partito bene durante il ritiro poi si è dovuto fermare. Secondo me non può giocare una una partita intera, verrà impiegato o dall'inizio per poi essere sostituito o a gara in corso".

Pellegrini sempre più lontano dalla Roma

Il neo tecnico giallorosso ha chiarito la posizione dell'ormai ex capitano Lorenzo Pellegrini : "E' vicino al recupero, non ha mai potuto allenarsi con la squadra dal mio arrivo. Mi fate sempre la stessa domanda nonostante non sia la persona più indicata. La società non ha intenzione di rinnovargli il contratto, mentre lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale. L'ideale sarebbe trovare una soluzione che accontenti tutti, cosa che finora non è ancora avvenuta".

Dubbio Ferguson - Dovbyk

In casa Roma persiste il dubbio su chi sarà il centravanti titolare tra l'irlandese e l'ucraino: "Loro due sono come strumenti che devono andare in sintonia. Stanno crescendo in termini di condizione fisica, ma è cambiata la struttura della squadra e dovranno adeguarsi. Sono arrivati cinque elementi di movimento, uno di loro si è fatto male come Bailey. Quindi è una squadra diversa, anche nei numeri. Mi auguro che sia più forte rispetto al passato, ma questo lo vedremo strada facendo".