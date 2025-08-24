Tuttosport.com

Di Maria decide il derby di Rosario: "Il gol più bello della mia carriera, ma ho un sogno"

Serata memorabile per El Fideo che dimostra di saper essere ancora decisivo e si lascia andare ad un'esultanza suggestiva con dedica particolare alla sua famiglia
2 min
Di MariaRosario Central
Di Maria decide il derby di Rosario: "Il gol più bello della mia carriera, ma ho un sogno"© Getty Images

La nuova vita calcistica di Angel Di Maria è un ritorno alle origini. L'argentino è tornato a giocare a Rosario nella squadra della sua città dopo una lunga carriera ricca di soddisfazioni e trofei, indossando maglie prestigiose come Benfica, Real Madrid, Psg, Manchester United e Juventus. La vittoria del Mondiale con la Nazionale albiceleste va sicuramente annoverata tra le pagine più belle della sua carriera. Ieri però Di Maria ha siglato, a suo dire, il gol più emozionante della sua avventura calcistica.

Di Maria punizione da manuale e sogno nel cassetto

Angel Di Maria ha deciso il derby di Rosario con un sinistro su punizione memorabile e che ha permesso al Central di superare sul finale di gara i rivali storici del Newell's Old Boys, trattandosi della terza marcatura in sei partite nel Clausura 2025. Coinvolgente è stata l'esultanza del Fideo, che ha fatto esplodere lo stadio Gigante de Arroyito e si è meritato le prime pagine dei principali quotidiani sudamericani. Al termine del match alla stampa Di Maria si è lasciato andare: "Ho realizzato un sogno che avevo da troppo tempo nel cassetto, quello di decidere un derby contro il Newell's. Per bellezza e per importanza si tratta del gol più bello della mia carriera che dedico a tutta la mia famiglia, ho sperato e sofferto a lungo insieme a loro di avere la possibilità di vestire nuovamente questa maglia. Spero presto di realizzare un altro desiderio: quello di vincere il campionato con il Rosario Central"


