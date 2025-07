Di Maria e il Rosario Central, 18 anni dopo: gol, lacrime, infortunio e...barella

Ma il calcio, si sa, è spietato quanto la vita. Appena dieci minuti dopo quel gol da sogno, il destino ha messo un freno brusco all’euforia. Una corsa, un contrasto, poi il Fideo a terra. Il suo volto contorto nel dolore, la mano sul polpaccio destro, lo sguardo smarrito. Il silenzio è piombato improvviso su uno stadio che fino a pochi istanti prima cantava. Lo staff medico è entrato di corsa, e la scena che nessuno voleva vedere si è materializzata: Di Maria portato fuori in barella, con le mani sul volto, quasi a voler nascondere la paura. E la beffa è arrivata ancora al 95esimo con il pari degli ospiti per l'1-1 finale.

Rosario lo aspetta ancora

Il popolo del Rosario Central, però, non ha smesso di crederci. I cori sono ripresi, questa volta più intensi, quasi a volerlo tenere sveglio, presente, ancora in campo. Perché per la sua gente, Di Maria non è solo un calciatore: è un simbolo, un fratello, un eroe. Nessuna barella può cancellare ciò che rappresenta. Il suo gol, la sua presenza, il suo dolore sono diventati il nuovo capitolo di una storia d’amore che va oltre il calcio. Rosario lo ha aspettato 18 anni, e saprà aspettarlo ancora. Le prossime ore diranno di più sulle sue condizioni, ma una cosa è certa: il Fideo è tornato. E con lui è tornata anche una parte dell’anima di Rosario.

