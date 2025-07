Di Maria torna dove tutto ebbe inizio: le lacrime in conferenza dicono tutto

Un nuovo sogno: diventare campione con il Central

Ma Di Maria non è tornato per un saluto nostalgico. È tornato per vincere. L’ambizione non si è spenta, anzi. Porta con sé un bagaglio di esperienza, di tecnica e di leadership che ora vuole mettere al servizio della squadra che ha sempre amato. "Cercherò di dare il mio contributo con tutto ciò che ho imparato nella mia carriera. Sto ancora aspettando di diventare campione con il Central; è ciò che vogliamo io e la mia famiglia". Con questa dichiarazione, il Fideo ha alzato l’asticella. Non è tornato per fare da comparsa, ma per incidere. Vuole lasciare un segno indelebile, come ha fatto ovunque. Ma qui, farlo avrà un sapore unico.