"A me hanno dato due anni, a chi prende cocaina invece...": Papu Gomez tuona sul caso doping

Manca poco più di un mese e Alejandro Gomez , per tutti il Papu, potrà tornare a giocare. Ad ottobre 2023 l'argentino ricevette due anni di squalifica per doping. Squalifica che non gli è mai andata giù: "Prendi la cocaina, ti fumi uno spinello e ti danno sei mesi. Io mi sono beccato due anni per aver preso uno sciroppo per la tosse di mio figlio. A chi può venire in mente? Ma va bene, l'ho mandata giù e ora sono qui a darmi da fare", ha dichiarato all'agenzia stampa argentina Corta. Gomez fu sanzionato perché a ottobre 2022, quando giocava nel Siviglia, risultò positivo al controllo antidoping : avrebbe assunto uno sciroppo appartenente al figlio senza il consenso dei medici e della società. Al momento della sentenza, il Papu aveva appena firmato per il Monza , dove ha collezionato solo due spezzoni di partita in Serie A. Durante il periodo di squalifica gli è stato concesso di allenarsi con il Renate in Serie C.

Il Papu pronto a ripartire

In estate Gomez ha firmato un contratto di due anni con il Padova neopromosso in B, dove a 37 anni cercherà di rilanciarsi, anche se dimenticare quanto accaduto anni non sarà facile: "I primi mesi sono stati difficili, perché non capivo perché stesse succedendo proprio a me, nel momento più alto della mia carriera, dopo aver vinto un Mondiale. Ma la vita a volte ti riserva questi colpi e queste sorprese. Mi ha alimentato il desiderio di chiedermi perché mi costringono a ritirarmi dal calcio se non voglio e non è il mio momento, perché devono essere due o tre persone in giacca e cravatta, che non hanno mai fatto sport, a decidere quando ritirarmi", ha confessato. "Ero furioso. All'inizio mi costava guardare il calcio, spegnevo la televisione, per me il calcio era morto. Mi sono isolato e ho iniziato a lavorare con uno psicologo perché era un circolo vizioso dal quale non riuscivo a uscire", ha concluso.