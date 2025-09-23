Donnarumma, il premio Yashin e l’elogio di Buffon: che messaggio social!

Vincere il premio Yashin è già motivo di orgoglio, riceverlo da Buffon eleva ancora di più l'importanza del trofeo. Gianluigi Donnarumma e Hannah Hampton hanno sbaragliato la concorrenza , dopo aver conquistato tanti trofei e aver contribuito ai successi delle rispettive squadre. Il gigante italiano ha messo le sue mani sul treble del PSG nella passata stagione e proprio mentre gli è stato dato questo riconoscimento a qualche chilometro di distanza la sua ex squadra ha subito un ko pesante contro il Marsiglia con papera di Chevalier . Gli incroci del destine. La numero uno inglese ha invece fatto la differenza all'Europeo, portando le Leonesse alla vittoria. Dopo già tanto spettacolo in diretta, con un buffetto alla testa di Gigio, ora Buffon ci ha tenuto a proclamarlo anche online. E ora spea di goderselo anche Pep al City.

Buffon elogia Donnarumma dopo il premio Yashin

"Ieri sera ho avuto l’onore e il privilegio di consegnare insieme a Mary Earps il Premio Yashin a Hannah Hampton e Gianluigi Donnarumma. Il premio vinto da Gigio è motivo di orgoglio personale e per tutto il calcio italiano. È stata una serata straordinaria, ci tengo a ringraziare France Football per l’invito e a congratularmi con tutti i campioni e le campionesse premiati sul palco" - ha scritto Buffon sui propri social. E i commenti sotto il suo post sono stati molti, tra applausi, cuori e tanta riconoscenza.